New food hygiene ratings have been awarded to 17 of Monmouthshire’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 11 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: Costa at Magor Msa, Junction 23a, M4 Magor Monmouthshire; rated on December 19
• Rated 5: Costa - Drive Thru at Magor Motorway Service Area, Magor, Caldicot; rated on December 19
• Rated 5: Nosh Deli at Abergavenny Retail Market, Market Street, Abergavenny, Monmouthshire; rated on December 16
• Rated 5: Shepherds Ice Cream at 11b Market Street, Abergavenny, Monmouthshire; rated on December 16
• Rated 5: Starbucks at Monmouth North Services, A40 Northbound, Monmouth; rated on December 16
• Rated 5: Kutir Monmouth at 5 The Oldway Centre, Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire; rated on December 11
• Rated 5: The Little Kitchen at 5 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire; rated on December 11
• Rated 5: Sant Ffraed Limited at Sant Ffraed House, Llanvihangel Gobion, Abergavenny; rated on December 10
• Rated 5: Mezze Me at 15 Frogmore Street, Abergavenny, Monmouthshire; rated on December 4
• Rated 5: The Rivers Edge at Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny; rated on December 4
• Rated 5: Together WORKS at Woodstock Way, Caldicot; rated on December 4
Pubs, bars and nightclubs
And two ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 4: Wernddu Golf Club at Old Ross Road, Wernddu Abergavenny, Monmouthshire; rated on November 19
Takeaways
Plus four ratings for takeaways:
• Rated 5: Mama Ann's H K Kitchen at NP16; rated on December 3
• Rated 5: Subway at Unit 2 Larkfield Trade Park, Newport Road, Chepstow; rated on November 28
• Rated 0: King Kebab at 30 Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire; rated on November 12